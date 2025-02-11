वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक से कहर ढा रही हैं कंगना शर्मा, लुक्स पर थमीं...
Sadhna Mishra
| Feb 11, 2025
अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड अंदाज को लेकर अक्सर सुखिर्यों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं.
एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका लुक देख फैंस की भी सांसे थम जाएंगी.
ब्लैक डीपनेक आउटफिट पहने सोफे पर पोज देती इस फोटो में कंगना का स्टनिक लुक नजर आ रहा है.
गोल्डन कलर के ऑफ शोल्डर हाई स्लिट गाउन में कंगना शर्मा का हुश्न निखरकर आ रहा है. इस फोटो पर फैंस भी दिल हार रहे हैं.
ब्लैक लेदर ब्रालेट, फिट लेग पैंट और पिंक हाफ ब्लेजर पहने कंगना कहर ढा रही हैं.
डीपनेक ब्लाउज के साथ हैवी लहंगा और मैचिंग दुपट्टा लिए कंगना बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.
ब्रालेट के साथ हाई स्लिट स्कर्ट में एक्ट्रेस का स्टनिंग लुक में काफी वायरल हो रहा है.
ग्रीन कलर की हाई स्लिट स्कर्ट भी कंगना पर खूब जंच रही है. इसे उन्होंने ऑफ शोल्डर ब्रालेट के साथ पहना है.
रेड एंड व्हाइट प्रिंटेड बूशर्ट के साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट में कंगना शर्मा का स्टनिंग अवतार देखने को मिल रहा है.
