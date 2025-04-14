कंगना शर्मा ने रिवीलिंग ड्रेस में दिए पोज, लोग बोले- 'पूरे कपड़े...'
Shashikant Mishra
| Apr 14, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना शर्मा ने कुछ फिल्मों में काम किया है लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है.
कंगना शर्मा अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी बोल्डनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
कंगना शर्मा के बोल्ड फोटोज और वीडियोज सोशल माीडिया पर वायरल होते रहते हैं.
कंगना शर्मा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं और उन्हें पैपराजी ने कैमरे में कैद किया है.
कंगना शर्मा की तस्वीरें सामने आते ही रिवीलिंग ड्रेस को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया है.
एक यूजर ने लिखा है, 'पूरे कपड़े पहनने पर ही अच्छी लगती हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या पहन रखा है?'
कंगना शर्मा ने जाते-जाते पैप्स और अपने तमाम चाहने वाले फैंस को फ्लाइंग किस किया.
