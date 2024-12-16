साउथ के इस डायरेक्टर ने Kapil Sharma को सिखाया सबक, कॉमेडियन ने उड़ाया था मजाक

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 16, 2024

कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

कपिल के इस शो में इन दिनों कई स्टार्स अपनी फिल्म्स के प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कपिल के शो में हाल ही में वरुण धवन अपनी फिल्म 'बेबी जॉन' का प्रमोशन करने के लिए फिल्म की टीम के साथ आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन के साथ शो में एक्ट्रेस वामिक गब्बी, कीर्ति सुरेश और डायरेक्टर एटली कुमार भी शामिल हुए थे.

Source: Bollywoodlife.com

शो के दौरान कपिल शर्मा ने डायरेक्टर एटली को लेकर एक मजाक किया था. जो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था.

Source: Bollywoodlife.com

कपिल शर्मा ने एटली से पूछा कि जब कोई स्टार पहली बार आपसे मिलता होगा तो वो पूछते हैं कि एटली कहां हैं?

Source: Bollywoodlife.com

डायरेक्टर एटली ने कपिल शर्मा के इस सवाल का बहुत ही करारा जवाब दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

एटली ने कहा, 'एक तरह से मैं आपका सवाल समझ गया हूं. मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

एटली ने कहा, 'हमें दुनिया में लोगों को उनके मन से आंकना चाहिए न कि उनके दिखावे से.'

Source: Bollywoodlife.com

कपिल शर्मा के शो की ये क्लिप इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो गई है. फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरु कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शत्रुघ्न सिन्हा पर भड़के मुकेश खन्ना, वजह बनीं सोनाक्षी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.