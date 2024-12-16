साउथ के इस डायरेक्टर ने Kapil Sharma को सिखाया सबक, कॉमेडियन ने उड़ाया था मजाक
Bollywood Staff
| Dec 16, 2024
कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.
कपिल के इस शो में इन दिनों कई स्टार्स अपनी फिल्म्स के प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं.
कपिल के शो में हाल ही में वरुण धवन अपनी फिल्म 'बेबी जॉन' का प्रमोशन करने के लिए फिल्म की टीम के साथ आए थे.
वरुण धवन के साथ शो में एक्ट्रेस वामिक गब्बी, कीर्ति सुरेश और डायरेक्टर एटली कुमार भी शामिल हुए थे.
शो के दौरान कपिल शर्मा ने डायरेक्टर एटली को लेकर एक मजाक किया था. जो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था.
कपिल शर्मा ने एटली से पूछा कि जब कोई स्टार पहली बार आपसे मिलता होगा तो वो पूछते हैं कि एटली कहां हैं?
डायरेक्टर एटली ने कपिल शर्मा के इस सवाल का बहुत ही करारा जवाब दिया है.
एटली ने कहा, 'एक तरह से मैं आपका सवाल समझ गया हूं. मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूं.'
एटली ने कहा, 'हमें दुनिया में लोगों को उनके मन से आंकना चाहिए न कि उनके दिखावे से.'
कपिल शर्मा के शो की ये क्लिप इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो गई है. फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरु कर दिया है.
