कपूर खानदान के बच्चों में से कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा?

Oct 26, 2024

पृथ्वीराज कपूर ने पाकिस्तान के पेशावर के ‘एडवर्ड कॉलेज’ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

फिल्मों में करियर बनाने के चलते शशि कपूर ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी.

शम्मी कपूर ने मुंबई के न्यू ऐरा स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की.

राज कपूर ने मुंबई के कैंपियन स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी.

राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने भी 12वीं तक की ही पढ़ाई की है.

कपूर खानदान के सफल एक्टर में से एक ऋषि कपूर 11वीं फेल हैं.

राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर मात्र 10वीं पढ़े हैं.

रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा कपूर ने भी 10वीं तक की पढ़ाई की है.

करीना कपूर ने बीकॉम में एडमिशन लिया था, लेकिन उन्होंने कोर्स बीच में ही छोड़ दिया और फिल्मों में आ गईं.

रणबीर कपूर ने मुंबई के एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

