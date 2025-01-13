'वो मेरे खर्चे उठाता है'... 52 की उम्र में मिला Karan Johar सच्चा प्यार? जमाने को बताया नाम
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025
बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक इंस्टा स्टोरी शेयर करके सनसनी मचा दी है. करण जौहर ने बताया है कि वो किसे डेट कर रहे हैं. करण जौहर की इस इंस्टा स्टोरी को देखकर लोगों को सदमा लग गया है.
Source:
Instagram
सोशल मीडिया पर काफी समय से लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि करण जौहर किसे डेट कर रहे हैं. ऐसे में करण जौहर ने भी अपने इन फैंस को निराश नहीं किया है. करण जौहर ने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की है.
Source:
Instagram
अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए करण जौहर ने खुलासा किया है कि वो इंस्टाग्राम को ही अपना बॉयफ्रेंड समझते हैं. वो कभी उनको जवाब नहीं देता. वो हमेशा उनकी पसंद का ख्याल रखता है.
Source:
Instagram
आगे करण जौहर ने कहा, इंस्टाग्राम तो मेरे बिल भी भरता है. वो मेरे खर्चे उठाता है. इसकी वजह से मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं. क्या इसे सच्चा प्यार नहीं कहते हैं.
Source:
Instagram
करण जौहर की इस सोच ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार करण जौहर की इंस्टा स्टोरी देखकर हंस रहे हैं. मानना पड़ेगा कि करण जौहर ने बड़ी ही चालाकी से अपने फैंस को सवाब दे दिया है.
Source:
Instagram
गौरतलब है कि करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं. करण जौहर ने आज तक भी लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं बताया है.
Source:
Instagram
हालांकि कुछ साल पहले करण जौहर ने एक बड़ा कमद उठाते हुए पिता बनने का फैसला किया था. आज करण जौहर अपने दोनों जुड़वां बच्चे और मां के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.
Source:
Instagram
अब अपनी इंस्टा स्टोरी की वजह से करण जौहर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. लोग लगातार करण जौहर की स्टोरी पर रिएक्ट कर रहे हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: हंसा-हंसाकर पेट दर्द कर देंगी साउथ की ये 10 Hindi डब्ड फिल्में