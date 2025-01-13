'वो मेरे खर्चे उठाता है'... 52 की उम्र में मिला Karan Johar सच्चा प्यार? जमाने को बताया नाम

बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक इंस्टा स्टोरी शेयर करके सनसनी मचा दी है. करण जौहर ने बताया है कि वो किसे डेट कर रहे हैं. करण जौहर की इस इंस्टा स्टोरी को देखकर लोगों को सदमा लग गया है.

सोशल मीडिया पर काफी समय से लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि करण जौहर किसे डेट कर रहे हैं. ऐसे में करण जौहर ने भी अपने इन फैंस को निराश नहीं किया है. करण जौहर ने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की है.

अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए करण जौहर ने खुलासा किया है कि वो इंस्टाग्राम को ही अपना बॉयफ्रेंड समझते हैं. वो कभी उनको जवाब नहीं देता. वो हमेशा उनकी पसंद का ख्याल रखता है.

आगे करण जौहर ने कहा, इंस्टाग्राम तो मेरे बिल भी भरता है. वो मेरे खर्चे उठाता है. इसकी वजह से मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं. क्या इसे सच्चा प्यार नहीं कहते हैं.

करण जौहर की इस सोच ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार करण जौहर की इंस्टा स्टोरी देखकर हंस रहे हैं. मानना पड़ेगा कि करण जौहर ने बड़ी ही चालाकी से अपने फैंस को सवाब दे दिया है.

गौरतलब है कि करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं. करण जौहर ने आज तक भी लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं बताया है.

हालांकि कुछ साल पहले करण जौहर ने एक बड़ा कमद उठाते हुए पिता बनने का फैसला किया था. आज करण जौहर अपने दोनों जुड़वां बच्चे और मां के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.

अब अपनी इंस्टा स्टोरी की वजह से करण जौहर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. लोग लगातार करण जौहर की स्टोरी पर रिएक्ट कर रहे हैं.

