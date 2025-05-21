'Cannes 2025' में करण जौहर ने दिखाया टशन, कर दी हेटर्स की बोलती बंद

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 21, 2025

बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर करण जौहर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में खबर आई थी कि करण जौहर कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में हिस्सा लेने वाले हैं.

Source: Instagram

इसी बीच करण जौहर ने कांस के रेड कारपेट पर धमाकेदार एंट्री कर ली है. सेड कारपेट पर जाने से पहले करण जौहर ने एक फोटोशूट करवाया.

Source: Instagram

फोटोशूट के दौरान करण जौहर ने जमकर पोज दिए हैं. इस दौरान करण जौहर क्रीम कलर के खूबसूरत आउटफिट में नजर आए.

Source: Instagram

करण जौहर ने सूट पर खूबसूरत ब्रोच लगे हैं जो कि उनके लुक को रॉयल टच दे रहे हैं. इसके अलावा करण जौहर ने आंखों पर शानदार चश्मा लगाया.

Source: Instagram

अपने लुक को निखारने के लिए तो करण जौहर ने अपने बाल भी सफेद कर डाले हैं. जिसके बाद किसी राजा की तरह करण जौहर ने फोटोशूट करवाया.

Source: Instagram

करण जौहर के हाथ के हीरे की अंगूठी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. वहीं उनके हाथ की घड़ी उनके लुक को चमका रही है.

Source: Instagram

सोशल मीडिया पर करण जौहर के इस लुक ने बवाल मचा दिया है. फोटोशूट करवाकर करण जौहर, जह्नावी कपूर और ईशान खट्टर के साथ डेट कारपेट पर पहुंचे.

Source: Instagram

करण जौहर के स्टाइल ने लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर करण जौहर के लुक की खूब तारीफ हो रही है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: कौन हैं कान्स 2025 में जलवा बिखेरने वाली रुचि गुज्जर? इतने लाख लोग करते हैं फॉलो

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.