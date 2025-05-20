Cannes में Karan Johar ने बिखेरा जलवा, स्टाइलिश आउटफिट पहन दिखाया टशन
Pratibha Gaur
| May 20, 2025
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर भी कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे.
इस दौरान करण जौहर ने अपने स्टाइलिश अंदाज से तहलका मचा दिया.
इन तस्वीरों में करण जौहर ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट के साथ प्रिटेंड ब्लेजर और साथ ही स्कार्फ पहनें नजर आ रहे हैं.
इस खूबसूरत आउटफिट के साथ उन्होंने अपने हाथों में ब्लू कलर की रिंग पहनी है, जो उनके लुक को कॉम्पलिमेंट दे रही है.
इस तस्वीर में करण जौहर कान्स की सड़कों पर पोज देते दिख रहे हैं.
करण जौहर ने इन फोटोज को पोस्ट करते हुए लिखा, 'कान्स कान्स में हम तुम करें धमाल.'
साथ ही कैप्शन में उन्होंने बताया कि उनका ये आउटफिट मैसन वैलेंटिनो ने स्टाइल किया है.
इस तस्वीर में करण जौहर चेयर पर बैठकर धांसू अंदाज में पोज दे रहे हैं.
