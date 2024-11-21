'थिएटर टिकटों की कीमतें बढ़िया, पॉपकॉर्न है सस्ता' आखिर क्यों करण जौहर ने कही ये बात?
यह साल बॉलीवुड के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है ज्यादातर फिल्मों को इस साल निराशा हाथ लगी है.
एक इंटरव्यू के दौरान करण जौहर से थिएट्रिकल बिजनेस को लेकर सवाल किया गया था.
जिसका जवाब देते हुए करण जौहर ने कहा, 'मुझे लगता है हमें एक फिल्ममेकर के रूप में रूम को पढ़ना होगा.'
करण ने कहा, 'हमें ध्यान देना होगा कि आज बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है.'
करण जौहर ने आगे कहा, 'मगर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो थिएटर में फिल्म को देखना पसंद करते हैं.'
करण जौहर ने फिल्म डायरेक्टर्स को सलाह देते कहा 'इसलिए, प्लीज एक अच्छे कॉन्टेक्ट पर फिल्में बनाएं जो ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक ले आए.'
करण जौहर ने कहा, हमें ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए जो ऑडियंस को स्ट्रीमर पर रोज देखने को मिलती हो.
करण जौहर ने आगे कहा, 'मैं हमेशा फिल्म मेकर्स से कहता हूं कि वो अपनी मूवी के ट्रेलर के लिए एक प्लान बनाए'
कारण ने आगे कहा, 'अगर कोई फिल्म आपको बेहतरीन थिएट्रिकल ट्रेलर दे रही है तो ये एक बेहतरीन थिएट्रिकल ओपनिंग भी देगी.'
करण जौहर ने कहा कि हमें पहले से कुछ अलग हट कर प्लान करना होगा जो फैंस कहें, 'मैंने अपनी टिकटे बुक कर ली हैं और मैं जा रहा हूं.'
करण जौहर ने आगे कहा, 'सभी मल्टीप्लेक्स में टिकटों की कीमत बहुत बढ़िया है, पॉपकॉर्न सस्ता है.'
करण जौहर ने हंसते हुए कहा, थिएटर में लाइट और सब कुछ सस्ता है जाओ फिल्में देखो! हमें आपकी जरूरत है! हमें लोगों की जरूरत है!
