शालिनी पासी की पॉपुलैरिटी देख इनसिक्योर हुई बॉलीवुड के इस एक्टर की वाइफ

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

नेटफ्लिक्स का शो 'फैबुलस लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' लोगों के बीच इस बार काफी फेमस हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

'बॉलीवुड वाइव्स' के पहले सीजन में महीप कपूर, नीलम कोठारी, सीमा सजदेह और भावना पांडे नजर आई थीं.

वहीं इस बार दिल्ली की शालिनी पासी, कल्याणी शाह चावला और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर शो का हिस्सा बनी हैं.

शो में शालिनी पासी अपने बोल्ड अंदाज और स्टाइलिश लुक के चलते ऑडियंस की फेवरेट बन गई हैं.

वहीं हाल ही में इंस्टाग्राम पर करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शो में शालिनी पासी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को लेकर बात कर रहे हैं.

करण जौहर अपनी वीडियो में संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर से शालिनी पासी के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं.

करण ने महीप से पूछा, 'आप शालिनी की पॉपुलैरिटी को लेकर कैसा फील करती हैं? क्या यह आपको परेशान कर रहा है?क्या आप खतरा फील कर रही हैं

महीप ने मजाकिया अंदाज में करण के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये सवाल उन्हें सिरदर्द दे रहे हैं.

वहीं करण जौहर ने तुरंत मजाक में सवाल किया, क्या शालिनी की पॉपुलैरिटी आपको सिरदर्द दे रही है?

करण जौहर के इन सभी सवालों का जवाब देने से महीप कपूर ने इंकार कर दिया.

करण जौहर ने इस वीडियो के नीचे कैप्शन में शालिनी पासी को टैग कर लिखा, 'मैं आशा करता हूं कि आपने ये रोस्ट एंजॉय किया होगा'.

