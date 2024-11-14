शालिनी पासी की पॉपुलैरिटी देख इनसिक्योर हुई बॉलीवुड के इस एक्टर की वाइफ
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2024
नेटफ्लिक्स का शो 'फैबुलस लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' लोगों के बीच इस बार काफी फेमस हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बॉलीवुड वाइव्स' के पहले सीजन में महीप कपूर, नीलम कोठारी, सीमा सजदेह और भावना पांडे नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस बार दिल्ली की शालिनी पासी, कल्याणी शाह चावला और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर शो का हिस्सा बनी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में शालिनी पासी अपने बोल्ड अंदाज और स्टाइलिश लुक के चलते ऑडियंस की फेवरेट बन गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हाल ही में इंस्टाग्राम पर करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शो में शालिनी पासी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को लेकर बात कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करण जौहर अपनी वीडियो में संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर से शालिनी पासी के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करण ने महीप से पूछा, 'आप शालिनी की पॉपुलैरिटी को लेकर कैसा फील करती हैं? क्या यह आपको परेशान कर रहा है?क्या आप खतरा फील कर रही हैं
Source:
Bollywoodlife.com
महीप ने मजाकिया अंदाज में करण के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये सवाल उन्हें सिरदर्द दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं करण जौहर ने तुरंत मजाक में सवाल किया, क्या शालिनी की पॉपुलैरिटी आपको सिरदर्द दे रही है?
Source:
Bollywoodlife.com
करण जौहर के इन सभी सवालों का जवाब देने से महीप कपूर ने इंकार कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
करण जौहर ने इस वीडियो के नीचे कैप्शन में शालिनी पासी को टैग कर लिखा, 'मैं आशा करता हूं कि आपने ये रोस्ट एंजॉय किया होगा'.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: गंभीर बीमारी के चपेट में हैं ये एक्ट्रेस, अपने स्टाइल के लिए हो चुकी हैं ट्रोल
अगली वेब स्टोरी देखें.