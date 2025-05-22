Cannes 2025: करण टैकर की कलाई पर चमकी खास Rolex घड़ी, कीमत जानकर पकड़ लेंगे सिर!
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 21, 2025
करण टैकर ने 'तन्वी: द ग्रेट' के लिए कान्स 2025 में हिस्सा लिया, इस बीच हर किसी की नजर उन्ही पर थी.
दरअसल, करण ने जो कलाई पर घड़ी बांधी थी, वो एक विशेष घड़ी थी, जिसने सबका ध्यान खींचा.
करण ने इस मौके पर एक रेयर रोलेक्स घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये है.
करण टैकर की यह रोलेक्स न सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को दिखा रही थी, बल्कि यह घड़ी भी अपने आप बेशकीमती है.
इस घड़ी की डिजाइन और क्वालिटी और घड़ियों से काफी अलग है. करण का यह लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
करण टैकर ने हाल ही में बड़े पर्दे पर अपनी वापसी की है, और इस इवेंट में उनकी प्रिजेंस ने सभी को इंप्रेस किया.
उनकी घड़ी के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल भी लोगों को खूब पसंद आई.
इस तरह, करण टैकर ने न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने फैशन सेंस से भी सभी को इंप्रेस किया.
