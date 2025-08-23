'बिग बॉस' में शुरू हुई थी इन कपल्स की लव स्टोरी, आज तक हैं साथ... लिस्ट में शामिल हैं ये 4 नाम
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2025
रियलिटी शो 'बिग बॉस' सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कई कंटेस्टेंट्स की रियल लाइफ लव स्टोरी की शुरुआत भी बन चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में लड़ाई-झगड़े और इमोशन्स के बीच कई जोड़ियां बनीं, जिन्होंने कैमरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस 14 से जैस्मिन भसीन और अली गोनी का प्यार पब्लिक हुआ और आज भी उनकी जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी सीजन में कीश्वर मर्चेंट और सुयश राय ने भी अपने रिश्ते को मजबूत किया और शादी कर परफेक्ट कपल्स की लिस्ट में शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस 9 के दौरान प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की बॉन्डिंग भी दर्शकों को काफी पसंद आई थी. दोनों ने शो खत्म होने के बाद शादी कर ली.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीता और आज भी यह दोनों साथ हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खुली जुल्फें, कातिल निगाहें और... सादगी में भी कहर ढा गईं अक्षरा सिंह, मुस्कान देख...
अगली वेब स्टोरी देखें.