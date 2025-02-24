सिर्फ तारीफ मिल रही है', बिग बॉस 18 जीतकर भी करणवीर मेहरा के खाली हाथ, अभी तक नहीं मिली 50 लाख की प्राइज मनी
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
'बिग बॉस 18' के विनर और फेमस टीवी एक्टर करणवीर मेहरा ने हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपनी कलर्स टीवी के साथ जर्नी के बारे में बात की और बिग बॉस शो की प्राइज मनी को लेकर ऐसा कुछ कहा जो शॉकिंग है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने बताया कि प्राइज मनी के 50 लाख रुपये अभी तक नहीं मिले हैं. लेकिन उनके पहले रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' का पैसा उन्हें मिल चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, करणवीर ने 'खतरों के खिलाड़ी 14' में हिस्सा लिया था, और यह कलर्स चैनल के साथ उनका पहला शो था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं करण से जब पूछा गया कि 'बिग बॉस 18' की जीत क्या पहले से तय थी, इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ट्रॉफी जीतने की कीमत उन्हें अपना घर और कार देकर चुकानी पड़ी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान एक्टर ने कहा, 'ये सब भगवान की प्लानिंग थी. हर किसी ने मेरी जीत में अपना योगदान दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'ये शो पर्सनैलिटी पर बेस्ड है, और दर्शकों को मेरी पर्सनैलिटी पसंद आई. मैं सेकंड नंबर पर भी आता, तो मैं वही रहता'.
Source:
Bollywoodlife.com
करणवीर ने यह भी कहा कि बिग बॉस जीतने के बाद उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है. उन्होंने बोला, 'मैं अब ज्यादा समय अपने फैंस के साथ बिता रहा हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'शो के अंदर मुझे लगने लगा था, कि मैं जीत सकता हूं, लेकिन बाहर आकर जो प्यार मिल रहा है, वो उम्मीद से ज्यादा है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खूबसूरती में मधुबाला को टक्कर देती थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, तस्वीरें देख हो जाएंगे लट्टू
अगली वेब स्टोरी देखें.