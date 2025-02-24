सिर्फ तारीफ मिल रही है', बिग बॉस 18 जीतकर भी करणवीर मेहरा के खाली हाथ, अभी तक नहीं मिली 50 लाख की प्राइज मनी

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 24, 2025

'बिग बॉस 18' के विनर और फेमस टीवी एक्टर करणवीर मेहरा ने हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया है.

उन्होंने अपनी कलर्स टीवी के साथ जर्नी के बारे में बात की और बिग बॉस शो की प्राइज मनी को लेकर ऐसा कुछ कहा जो शॉकिंग है.

उन्होंने बताया कि प्राइज मनी के 50 लाख रुपये अभी तक नहीं मिले हैं. लेकिन उनके पहले रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' का पैसा उन्हें मिल चुका है.

बता दें, करणवीर ने 'खतरों के खिलाड़ी 14' में हिस्सा लिया था, और यह कलर्स चैनल के साथ उनका पहला शो था.

वहीं करण से जब पूछा गया कि 'बिग बॉस 18' की जीत क्या पहले से तय थी, इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ट्रॉफी जीतने की कीमत उन्हें अपना घर और कार देकर चुकानी पड़ी.

इस दौरान एक्टर ने कहा, 'ये सब भगवान की प्लानिंग थी. हर किसी ने मेरी जीत में अपना योगदान दिया है.

उन्होंने कहा, 'ये शो पर्सनैलिटी पर बेस्ड है, और दर्शकों को मेरी पर्सनैलिटी पसंद आई. मैं सेकंड नंबर पर भी आता, तो मैं वही रहता'.

करणवीर ने यह भी कहा कि बिग बॉस जीतने के बाद उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है. उन्होंने बोला, 'मैं अब ज्यादा समय अपने फैंस के साथ बिता रहा हूं.'

उन्होंने कहा, 'शो के अंदर मुझे लगने लगा था, कि मैं जीत सकता हूं, लेकिन बाहर आकर जो प्यार मिल रहा है, वो उम्मीद से ज्यादा है.'

