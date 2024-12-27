Kareena Kapoor और Saif Ali khan ने फैमिली संग यूं मनाया Christmas, इस बात के लिए फैंस से मांगी माफी
Bollywood Staff
| Dec 27, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर हर फेस्टिवल को अपने खास अंदाज में सेलिब्रेट करती हैं.
करीना कपूर और सैफ अली खान क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए विदेश गए हैं.
करीना कपूर ने क्रिसमस सेलिब्रेशन और ट्रिप की फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है.
इन फोटोज में करीना कपूर और सैफ अली खान अपने दोनों बेटे तैमूर और जेह के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं.
करीना कपूर इन फोटोज में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
करीना कपूर और सैफ अली खान अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं.
सैफ अली खान ने क्रिसमस पर अपने बड़े बेटे तैमूर को गिटार गिफ्ट किया है.
इन फोटोज में दोनों स्टार्स क्रिसमस केक और अच्छा खाना एंजॉय कर रहे हैं.
करीना कपूर ने इन फोटोज के नीचे कैप्शन में फैंस से फोटोज देर से पोस्ट करने के लिए माफी मांगी है.
करीना कपूर ने कैप्शन में लिखा 'सॉरी मैं अपना दिन एंजॉय करने में बहुत बिजी थी.'
करीना कपूर ने आगे लिखा 'लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और खुशियां, मैजिक को ढूंढते रहिए.'
