इस एक्टर संग एमएमएस लीक होने पर करीना कपूर की हुई थी बदनामी
Shashikant Mishra
| Sep 21, 2024
करीना कपूर 21 सितंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं।
करीना कपूर के जन्मदिन पर आपको बताते हैं कि उनका एक एमएमएस लीक हुआ था।
करीना कपूर और शाहिद कपूर ने एक-दूसरे को काफी समय तक डेट किया था।
दोनों की डेटिंग के दौरान एक एमएमएस लीक हुआ था। इसे करीना और शाहिद का बताया गया था।
एमएमएस लीक होने के बाद करीना कपूर और शाहिद कपूर का ब्रेकअप हो गया था।
करीना कपूर की एमएमएस लीक होने पर काफी बदनामी हुई थी।
साल 2023 में शाहिद कपूर ने कहा था कि एमएमएस ने उनकी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर छोड़ दिया था।
करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ शादी कर ली थी।
शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत संग सात फेरे लिए थे।
