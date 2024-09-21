इस एक्टर संग एमएमएस लीक होने पर करीना कपूर की हुई थी बदनामी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

करीना कपूर 21 सितंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर के जन्मदिन पर आपको बताते हैं कि उनका एक एमएमएस लीक हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर और शाहिद कपूर ने एक-दूसरे को काफी समय तक डेट किया था।

Source: Bollywoodlife.com

दोनों की डेटिंग के दौरान एक एमएमएस लीक हुआ था। इसे करीना और शाहिद का बताया गया था।

Source: Bollywoodlife.com

एमएमएस लीक होने के बाद करीना कपूर और शाहिद कपूर का ब्रेकअप हो गया था।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर की एमएमएस लीक होने पर काफी बदनामी हुई थी।

Source: Bollywoodlife.com

साल 2023 में शाहिद कपूर ने कहा था कि एमएमएस ने उनकी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर छोड़ दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ शादी कर ली थी।

Source: Bollywoodlife.com

शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत संग सात फेरे लिए थे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बचपन में अनिता हसनंदानी के साथ रिक्शावाला ने की थी गंदी हरकत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.