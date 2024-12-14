Year Ender 2024: इस साल इन स्टार्स ने किया OTT पर डेब्यू
Shashikant Mishra
| Dec 14, 2024
वेब सीरीज 'हीरामंडी' से फरदीन खान भी ओटीटी डेब्यू हुआ है.
शिल्पा शेट्टी ने वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' से ओटीटी पर डेब्यू किया.
कृति सेनॉन की फिल्म 'दो पत्ती' ओटीटी पर रिलीज हुई थी.
मनीषा कोइराला वेब सीरीज 'हीरामंडी' में नजर आई थीं.
करीना कपूर की फिल्म 'जाने जा' ओटीटी पर रिलीज की गई थी.
अनन्या पांडे ने वेब सीरीज 'कॉल मी बे' से ओटोटी पर दस्तक दी है.
जुनैद खान ने फिल्म 'महाराज' से ओटीटी पर डेब्यू किया है.
