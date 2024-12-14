Year Ender 2024: इस साल इन स्टार्स ने किया OTT पर डेब्यू

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 14, 2024

वेब सीरीज 'हीरामंडी' से फरदीन खान भी ओटीटी डेब्यू हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

शिल्पा शेट्टी ने वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' से ओटीटी पर डेब्यू किया.

Source: Bollywoodlife.com

कृति सेनॉन की फिल्म 'दो पत्ती' ओटीटी पर रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

मनीषा कोइराला वेब सीरीज 'हीरामंडी' में नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर की फिल्म 'जाने जा' ओटीटी पर रिलीज की गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे ने वेब सीरीज 'कॉल मी बे' से ओटोटी पर दस्तक दी है.

Source: Bollywoodlife.com

जुनैद खान ने फिल्म 'महाराज' से ओटीटी पर डेब्यू किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आखिर क्यों Varun Dhawan बेटी Lara को वीडियो कॉल कर हुए इमोशनल?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.