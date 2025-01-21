Kareena के कजिन ने रचाई शादी, मंडप में रोमांटिक होकर दुल्हन संग किया Liplock, फोटोज वायरल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

करीना कपूर के कजिन भाई आदर जैन ने अलेखा आडवाणी संग शादी रचा ली है, जिसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

गोवा में कपल ने परिवारवालों और करीबी दोस्तों के बीच क्रिश्चियन वेडिंग की है.

इस दौरान न्यूलीवेड कपल रोमांटिक नजर आया और दोनों ने लिपलॉक किया.

शादी होने के बाद कपल ने समंदर किनारे एक दूसरे का हाथ थामकर वॉक किया.

ऑफ व्हाइट ड्रेस में अलेखा स्टनिंग लगीं, तो आदर ग्रे सूट में परफेक्ट हैंडमस ग्रूम दिखे.

इस शादी के फंक्शन में करीना कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और उनकी फैमिली शामिल नहीं हुई.

आदर और अलेखा का नवंबर 2024 में रोका हुआ था, उस दौरान पूरा कपूर परिवार जश्न में शामिल हुआ था.

आदर की वर्कफ्रंट की बात करें, तो फिल्म 'कैदी बैंड' से 2017 में उन्होंने डेब्यू किया था.

उनकी पिछली रिलीज फिल्म 'हैली चार्ली' थी. वहीं अलेखा एक बिजनेस वुमन हैं.

