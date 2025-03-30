लैक्मे फैशन वीक में हुस्नपरी बनकर पहुंचीं Kareena Kapoor, कातिलाना अदाओं से...
Pratibha Gaur
| Mar 30, 2025
लैक्मे फैशन वीक के पांचवें दिन एक्ट्रेस करीना कपूर रैंप पर उतरीं.
इस दौरान करीना कपूरा व्हाइट कलर का लहंगा पहनें नजर आईं, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इस व्हाइट लहंगे के साथ करीना कपूर ने गले में डायमंड नेकलेस पहना हुआ है.
इस फोटो में करीना कपूर बैक पोज देती नजर आ रही हैं. फोटो में देखा जा सकता है कि ब्लाउज बैकलेस है.
इस व्हाइट आउटफिट में एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी पतली कमरिया जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर रैंप पर वॉक करती दिख रही हैं.
इस आउटफिट में करीना कपूर अपना क्लीवेज भी जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
करीना कपूर की इन तस्वीरों पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
