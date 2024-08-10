बेगम बनकर करीना कपूर ने दिखाईं अदाएं, करवाया जबरदस्त फोटोशूट

Pratibha Gaur | Aug 10, 2024

करीना कपूर ने अपना फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।

इन तस्वीरों में करीना ऑफ व्हाइट सूट पहनें नजर आ रही हैं।

करीना कपूर की यह तस्वीरें उन्हीं के घर की हैं।

इस फोटो में करीना कपूर सोफे पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं।

इस ब्लैक एंड व्हाइट लुक में करीना कपूर अपने अंदाज से फैंस को घायल कर रही हैं।

इन तस्वीरों में करीना कपूर पूरी तरह से बेगमवाली वाइब दे2 रही हैं।

करीना कपूर की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'करीना' से ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं है।

