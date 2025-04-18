एक्सप्रेशन क्वीन हैं करीना कपूर, लेटेस्ट तस्वीरों में मिलेगा सबूत
| Apr 18, 2025
करीना कपूर इस तस्वीर में व्हाइट कलर की जैकेट और ब्लैक चश्मा लगाकर पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर पाउट बनाकर पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर सेल्फी लेती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में भी करीना कपूरा पिंक, ब्लू और ग्रीन टीशर्ट में पोज दे रही हैं. फोटो में वह पाउट बनाती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर ड्राइविंग सीट पर बैठकर पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर लाइनिंग शर्ट पहनें दिख रही हैं.
इस तस्वीर में करीना कपूर अपनी स्माइल से फैंस के होश उड़ा रही हैं.
करीना कपूर ने इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, 'जितना सोचा था उससे ज्यादा सेल्फी, माफ करें, माफ नहीं.'
