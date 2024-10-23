Kareena Kapoor छोले भटूरे समेत दिल्ली के इन डिशेस की हैं बड़ी फैन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 23, 2024

बॉलीवुड की बेबो उर्फ करीना कपूर खान अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर खान अक्सर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बहुत कम लोग एक्ट्रेस करीना कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते होंगे.

Source: Bollywoodlife.com

इस रिपोर्ट में हम आपको करीना कपूर के दिल्ली के पसंदीदा स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

करीना ने खुद दिल्ली के उन सभी टेस्टी फूड्स के बारे में बताया है, जिन्हें वह खाना पसंद करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर चांदनी चौक की पराठे वाली गली की बहुत बड़ी फैन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर को पराठे वाली गली के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दिल्ली के छोले भटूरे भी करीना कपूर के फेवरिट फूड में से एक है.

Source: Bollywoodlife.com

करीना को दिल्ली के आलू पराठा और बिरयानी भी बहुत पसंद हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: महल से कम नहीं है मलाइका अरोड़ा का घर, इतनी है नेटवर्थ

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.