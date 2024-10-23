Kareena Kapoor छोले भटूरे समेत दिल्ली के इन डिशेस की हैं बड़ी फैन
Ankita Kumari
| Oct 23, 2024
बॉलीवुड की बेबो उर्फ करीना कपूर खान अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं.
करीना कपूर खान अक्सर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
बहुत कम लोग एक्ट्रेस करीना कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते होंगे.
इस रिपोर्ट में हम आपको करीना कपूर के दिल्ली के पसंदीदा स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे.
करीना ने खुद दिल्ली के उन सभी टेस्टी फूड्स के बारे में बताया है, जिन्हें वह खाना पसंद करती हैं.
करीना कपूर चांदनी चौक की पराठे वाली गली की बहुत बड़ी फैन हैं.
करीना कपूर को पराठे वाली गली के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं.
दिल्ली के छोले भटूरे भी करीना कपूर के फेवरिट फूड में से एक है.
करीना को दिल्ली के आलू पराठा और बिरयानी भी बहुत पसंद हैं.
