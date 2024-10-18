Kareena Kapoor ने बहन Karisma Kapoor की खोली पोल, खुलेआम बताया 'क्रश' का नाम

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर बहनें हैं.

हाल ही में दोनों बहनों ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में में शिरकत की थी.

कपिल शर्मा ने करीना और करिश्मा की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई सवाल किए.

कपिल शर्मा ने पूछा कि, ‘करिश्मा का पहला क्रश बॉलीवुड में कौन था?’

करीना कपूर ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘मुझे लगता है सलमान खान.'

इसके बाद करिश्मा ने हंसते हुए रिएक्शन दिया, जिसे देख कर लग रहा की उन्हें ये बात नहीं बताना था.

करिश्मा कपूर का ये रिएक्शन देख सभी लोग हंसने लगे थे.

बता दें, करिश्मा कपूर एक्टर सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

