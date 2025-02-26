महाशिवरात्रि पर करीना कपूर ने ऐसा क्या पोस्ट किया? जिसकी हर जगह हो रही चर्चा, आप भी पढ़िए

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

आज, 26 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है.

वहीं महाकुंभ 2025 में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस पावन अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी भगवान शिव को याद करते हुए एक खास पोस्ट शेयर की है.

करीना कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भगवान शिव की एक सुंदर तस्वीर शेयर की और लिखा, "दुआ है कि भोलेनाथ की कृपा जिंदगी से सारी बुराइयों को हटा दे, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं."

उनकी इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, साल 2024 की शुरुआत करीना और उनके परिवार के लिए काफी कठिन रही.

कुछ समय पहले उनके घर में चोरी की कोशिश हुई थी, जिसमें उनके पति और अभिनेता सैफ अली खान पर हमला कर हुया था. इस हमले में सैफ को हाथ, गर्दन और रीढ़ के पास गंभीर चोटें आई थीं.

गंभीर रूप से घायल सैफ को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चला.

इस घटना के बाद करीना बेहद परेशान रहीं और उन्होंने मीडिया से उनके परिवार और बच्चों की प्राइवसी बनाए रखने की अपील की थी.

सैफ अली खान की तबीयत अब पहले से काफी ठीक है और वे धीरे-धीरे सामान्य जीवन में लौट रहे हैं.

हाल ही में करीना और सैफ आदर जैन की शादी में एक साथ दिखे थे. इस दौरान दोनों ने पूरे कपूर परिवार के साथ जश्न मनाया और फैंस को इस मुश्किल दौर से उबरने का संकेत दिया.

करीना की महाशिवरात्रि पर की गई यह पोस्ट दर्शाती है, कि वे अपने परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और भगवान शिव की कृपा से सभी दुखों को दूर करने की कामना कर रही हैं.

