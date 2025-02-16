'मेरी फोटोज लेकर आप लोग...', करीना ने पैपराजी से क्यों कही ये बात?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 15, 2025

करीना कपूर और उनकी फैमिली अक्सर पैपराजी के कैमरे में कैद होती है. एक्ट्रेस के फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं.

करीना कपूर 15 फरवरी को अपने पिता रणधीर कपूर के जन्मदिन के मौके पर स्पॉट की गईं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी को जमकर पोज दिया.

हालांकि, करीना कपूर ने पैपराजी से बच्चों तैमूर और जेह की तस्वीरें क्लिक करने से मना कर दिया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है.

करीना कपूर ने पैपराजी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 'मेरी तस्वीरें लेकर आप लोग प्लीज चले जाओ. बच्चों का बोला था. बच्चों की तस्वीरें ना लेना.'

करीना कपूर का ये अंदाज पहली बार देखने को मिला है कि उन्होंने पैपराजी को बच्चों की तस्वीरें लेने से मना कर दिया.

करीना कपूर के इस बात से लोग कयासबाजी कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमले के बाद वह सिक्योरिटी कारणों से ऐसा बोल रही हैं.

बताते चलें कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान पर बीते महीने जनवरी में चाकू से हमला कर दिया गया था. ये हमला तब हुआ जब वो अपने घर पर थे.

