'मेरी फोटोज लेकर आप लोग...', करीना ने पैपराजी से क्यों कही ये बात?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 15, 2025
करीना कपूर और उनकी फैमिली अक्सर पैपराजी के कैमरे में कैद होती है. एक्ट्रेस के फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर 15 फरवरी को अपने पिता रणधीर कपूर के जन्मदिन के मौके पर स्पॉट की गईं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी को जमकर पोज दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, करीना कपूर ने पैपराजी से बच्चों तैमूर और जेह की तस्वीरें क्लिक करने से मना कर दिया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर ने पैपराजी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 'मेरी तस्वीरें लेकर आप लोग प्लीज चले जाओ. बच्चों का बोला था. बच्चों की तस्वीरें ना लेना.'
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर का ये अंदाज पहली बार देखने को मिला है कि उन्होंने पैपराजी को बच्चों की तस्वीरें लेने से मना कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर के इस बात से लोग कयासबाजी कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमले के बाद वह सिक्योरिटी कारणों से ऐसा बोल रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान पर बीते महीने जनवरी में चाकू से हमला कर दिया गया था. ये हमला तब हुआ जब वो अपने घर पर थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Ankita Lokhande ने मोनोकिनी में दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'सास-ससुर...'
अगली वेब स्टोरी देखें.