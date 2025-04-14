इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने तलाकशुदा मर्दों संग रचाई शादी
Shashikant Mishra
| Apr 14, 2025
शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा संग सात फेरे लिए थे. राज कुंद्रा ने पहली पत्नी कविता को तलाक दे दिया था.
लारा दत्ता ने महेश भूपति के साथ शादी की थी. टेनिस प्लेयर की पहली शादी श्वेता जयशंकर के साथ हुई थी.
करीना कपूर ने तलाकशुदा सैफ अली खान के साथ शादी रचाई थी. सैफ ने पहली शादी अमृता सिंह के साथ की थी.
कल्कि कोचलिन का तलाकशुदा डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर दिल गया था. वह अपनी पहली पत्नी आरती बजाज को तलाक दे चुके थे.
रानी मुखर्जी ने फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा के साथ शादी की थी. वह पायल खन्ना से तलाक ले चुके थे.
शबाना आजमी ने जावेद अख्तर के साथ शादी की थी. जावेद अख्तर ने पहली शादी हनी ईरानी के साथ की थी.
हेमा मालिनी ने शादीशुदा धर्मेंद्र संग सात फेरे लिए थे. हालांकि, धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था.
