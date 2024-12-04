जब Bollywood की इस हसीना को जड़ा था करीना कपूर ने तमाचा, मच गया था बवाल

Dec 04, 2024

बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब दो एक्ट्रेस के बीच कैट फाइट होना बहुत ही आम थी.

मगर फिल्म इंडस्ट्री में करीना कपूर और बिपाशा बसु की कैट फाइट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं.

आखिर क्यों करीना कपूर को बिपाशा बसु पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने उन्हें सीधा थप्पड़ ही जड़ दिया था?

दरअसल, साल 2001 में अक्षय कुमार, बिपाशा बसु, बॉबी देओल और करीना की फिल्म 'अजनबी' आई थी.

फिल्म 'अजनबी' में अक्षय कुमार और बिपाशा बसु के बहुत सारे इंटीमेट सीन थे जिसकी चर्चा हर जगह हो रही थी.

फिल्म में बिपाशा बसु के काम की चर्चा हर जगह हो रही थी और करीना कपूर इस बात से थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही थीं.

करीना कपूर के दोस्त और डिजाइनर विक्रम फड़नीस ने उनसे बिना पुछे बिपाशा बसु की ड्रेस को डिजाइन कर दिया था.

जिससे करीना कपूर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था इस बात को लेकर बिपाशा बसु से सेट पर ही उनका झगड़ा हो गया था.

दोनों एक्ट्रेस का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि करीना कपूर ने बिपाशा बसु को सेट पर ही सबके सामने तमाचा मार दिया था.

करीना कपूर ने बिपाशा बसु को तमाचा मारने के बाद उनको काली बिल्ली भी कहा था. ये मामला आग की तरह फेल गया था.

करीना कपूर से लड़ाई के बाद बिपाशा बसु ने कसम खाई कि वो फिर कभी भी आगे उनके साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगी.

