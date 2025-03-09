लाल रंग की मखमली साड़ी में करीना ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें ऐसी कि नहीं हटेंगी नजर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 09, 2025

बॉलीवुड की बेगम करीना कपूर खान हमेशा अपने स्टाइल और फैशन से लोगों का दिल जीत लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन IIFA अवॉर्ड्स 2025 में उन्होंने ऐसा कहर ढाया कि सबकी नजरें उन पर ही टिक गईं.

Source: Bollywoodlife.com

IIFA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब करीना पहुंचीं, तो उनके स्कर्ट और टॉप वाले स्टाइलिश आउटफिट ने सबका ध्यान खींच लिया. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, असली धमाका तो तब हुआ जब करीना कपूर रेड कार्पेट पर अपने देसी लुक में उतरीं.

Source: Bollywoodlife.com

महरून कलर की मखमली साड़ी, माथे पर बिंदी और खूबसूरत चोकर के साथ करीना किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लग रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए हाई हील्स और बालों का बन बनाया था. जिसने उनकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं जैसे ही उन्होंने रेड कार्पेट पर कदम रखा, हर किसी की निगाहें बस उन पर ही टिक गईं.

Source: Bollywoodlife.com

उनकी इन शानदार फोटोज को देखकर फैंस और सेलेब्स लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि IIFA अवॉर्ड्स में करीना ने अपनी अदाओं और ग्रेस से सबका दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ब्रेकअप के बाद पहली बार पारस छाबड़ा को लेकर बोलीं माहिरा शर्मा, आदत बदलती है, लेकिन...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.