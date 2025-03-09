लाल रंग की मखमली साड़ी में करीना ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें ऐसी कि नहीं हटेंगी नजर
Masummba Chaurasia
| Mar 09, 2025
बॉलीवुड की बेगम करीना कपूर खान हमेशा अपने स्टाइल और फैशन से लोगों का दिल जीत लेती हैं.
लेकिन IIFA अवॉर्ड्स 2025 में उन्होंने ऐसा कहर ढाया कि सबकी नजरें उन पर ही टिक गईं.
IIFA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब करीना पहुंचीं, तो उनके स्कर्ट और टॉप वाले स्टाइलिश आउटफिट ने सबका ध्यान खींच लिया. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
हालांकि, असली धमाका तो तब हुआ जब करीना कपूर रेड कार्पेट पर अपने देसी लुक में उतरीं.
महरून कलर की मखमली साड़ी, माथे पर बिंदी और खूबसूरत चोकर के साथ करीना किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लग रही थीं.
करीना ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए हाई हील्स और बालों का बन बनाया था. जिसने उनकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए थे.
वहीं जैसे ही उन्होंने रेड कार्पेट पर कदम रखा, हर किसी की निगाहें बस उन पर ही टिक गईं.
उनकी इन शानदार फोटोज को देखकर फैंस और सेलेब्स लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं.
इन तस्वीरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि IIFA अवॉर्ड्स में करीना ने अपनी अदाओं और ग्रेस से सबका दिल जीत लिया है.
