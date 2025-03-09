लाल रंग की मखमली साड़ी में करीना ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें ऐसी कि नहीं हटेंगी नजर

IIFA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब करीना पहुंचीं, तो उनके स्कर्ट और टॉप वाले स्टाइलिश आउटफिट ने सबका ध्यान खींच लिया. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. Source: Bollywoodlife.com