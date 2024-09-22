शादी के लिए इन हसीनाओं ने कबूला इस्लाम

सैफ अली खान से शादी के लिए करीना कपूर ने इस्लाम धर्म अपनाया था।

मलाइका अरोड़ा अरबाज संग शादी करके मुस्लिम बन गई थीं।

अमृता सिंह भी सैफ से शादी के बाद मुस्लिम बन गई थीं।

शर्मिला टैगोर मंसूर अली खान पटौदी से शादी के बाद मुस्लिम बन गई थीं।

शाहरुख से शादी के लिए गौरी ने इस्लाम अपनाया था।

अमृता अरोड़ा ने भी शादी के लिए अपना धर्म बदला था।

दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से शादी के लिए इस्लाम अपनाया था।

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग शादी के लिए अपना धर्म बदला था।

दीपिका कक्कड़ ने शोएब इब्राहिम से शादी के लिए अपना धर्म बदला था।

