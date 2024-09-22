शादी के लिए इन हसीनाओं ने कबूला इस्लाम
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 22, 2024
सैफ अली खान से शादी के लिए करीना कपूर ने इस्लाम धर्म अपनाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा अरबाज संग शादी करके मुस्लिम बन गई थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
अमृता सिंह भी सैफ से शादी के बाद मुस्लिम बन गई थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
शर्मिला टैगोर मंसूर अली खान पटौदी से शादी के बाद मुस्लिम बन गई थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख से शादी के लिए गौरी ने इस्लाम अपनाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
अमृता अरोड़ा ने भी शादी के लिए अपना धर्म बदला था।
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से शादी के लिए इस्लाम अपनाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग शादी के लिए अपना धर्म बदला था।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका कक्कड़ ने शोएब इब्राहिम से शादी के लिए अपना धर्म बदला था।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जी5 पर मौजूद इन फिल्मों की मिस्ट्री सुलझाने में सफेद हो जाएंगे बाल
अगली वेब स्टोरी देखें.