'तवायफ' बन फैंस को चौंका चुकी हैं ये हसीनाएं, करोड़ों में की कमाई

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में सेक्स वर्कर का रोल निभाया था. फिल्म बॉक्स पर हिट रही.

हुमा कुरैशी ने फिल्म बदलापुर में सेक्स वर्कर का रोल निभाकर फैंस को इंप्रेस कर दिया था.

कंगना रनौत भी इसी लिस्ट में हैं. वह फिल्म रज्जो में सेक्स वर्कर बनी थीं.

कल्कि कोचलिन ने साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म देव डी में सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई थी.

नेहा धूपिया ने फिल्म जूली में ये रोल निभाया था.

साल 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में प्रीति जिंटा ने सेक्स वर्कर का रोल निभाकर लोगों का इंप्रेस कर दिया था.

रानी मुखर्जी फिल्म सावरियां और लागा चुनरी में दाग में सेक्स वर्कर बनी थीं.

करीना कपूर फिल्म तमाशा में ये रोल प्ले करती दिखीं.

