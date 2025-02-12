'तवायफ' बन फैंस को चौंका चुकी हैं ये हसीनाएं, करोड़ों में की कमाई
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 12, 2025
आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में सेक्स वर्कर का रोल निभाया था. फिल्म बॉक्स पर हिट रही.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा कुरैशी ने फिल्म बदलापुर में सेक्स वर्कर का रोल निभाकर फैंस को इंप्रेस कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत भी इसी लिस्ट में हैं. वह फिल्म रज्जो में सेक्स वर्कर बनी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
कल्कि कोचलिन ने साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म देव डी में सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा धूपिया ने फिल्म जूली में ये रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में प्रीति जिंटा ने सेक्स वर्कर का रोल निभाकर लोगों का इंप्रेस कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रानी मुखर्जी फिल्म सावरियां और लागा चुनरी में दाग में सेक्स वर्कर बनी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर फिल्म तमाशा में ये रोल प्ले करती दिखीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्लिम लगने के लिए जरूर ट्राई करें पलक तिवारी के ये डिजाइनर ब्लाउज, फिगर देख लोग हो जाएंगे मदहोश!
अगली वेब स्टोरी देखें.