40 की उम्र में जवां लगती हैं ये हसीनाएं

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

बॅालीवुड की ये एक्ट्रेसेस अपनी उम्र से काफी यंग लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नरगिस फाखरी भी अपनी उम्र से काफी ज्यादा सुंदर और जवां लगती हैं.

दीया मिर्जा हाल ही में मां बनी हैं. मगर अभी भी कमाल की दिखती हैं.

कटरीना कैफ बॅालीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आज भी बहुत गजब की लगती हैं.

प्रियंका चोपड़ा आज भी बहुत ग्लैमरस लगती हैं. वो अब हॅालीवुड की फिल्मों में कमाल कर रहीं हैं.

करीना कपूर 40 साल की हो चुकी हैं. मगर अभी तक वो बला की खूबसूरत लगती हैं.

शमिता शेट्टी आज भी अपनी बहन शिल्पा शेट्टी की तरह कमाल की लगती हैं.

दीपिका पादुकोण हाल ही में मां बनी हैं फिर भी एकदम फिट नजर आ रहीं हैं.

कंगना राणावत आज भी रॅायल ब्यूटी लगती हैं वो हर लुक में सुदंर लगती हैं.

