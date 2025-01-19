महाकुंभ में Salman Khan-Shah Rukh Khan ने लगाई डुबकी, साध्वी बनीं Kareena
Kavita
| Jan 19, 2025
प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और एआई ने बॉलीवुड सेलेब्स की कुछ फोटोज बनाई है.
इस फोटो में सलमान खान और शाहरुख खान साथ महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं.
अक्षय कुमार भी इस फोटो में साधु लुक में दिख रहे हैं.
अल्लू अर्जुन इस फोटो में चेहरे पर भस्म लगाते दिख रहे हैं.
फोटो में राम चरण घोड़े पर बैठे हैं और हाथ में त्रिशूल पकड़े दिखे हैं.
तमन्ना भाटिया त्रिशूल के साथ दिखी हैं.
करीना कपूर इस फोटो में साध्वी लुक में दिख रही हैं.
रणवीर सिंह तो इस तस्वीर में महाकुंभ में मस्ती करते दिखे हैं.
लिस्ट में सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी है. उनकी फोटो अमेजिंग है.
