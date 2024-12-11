क्यों 50 प्रतिशत फिल्म की शूटिंग करने के बाद इस एक्ट्रेस ने Aamir khan की फिल्म को करने से किया इनकार?
| Dec 11, 2024
डायरेक्टर अद्वैत चंदन की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर खान और करीना कपूर एक साथ नजर आए थे.
'लाल सिंह चड्ढा' से पहले आमिर खान और करीना कपूर फिल्म '3 इडियट्स' में साथ दिखे थे.
करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर एक खुलासा किया है.
करीना कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अपने प्रेग्नेंट होने का पता चला था.
करीना कपूर ने बताया कि वो फिल्म की शूटिंग के बीच में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर को सुनकर बहुत परेशान हो गई थीं.
करीना कपूर को डर था कि 50 प्रतिशत फिल्म की शूटिंग हो चुकी है. वो अब आगे इसे कैसे पूरा करेंगी.
करीना कपूर ने बताया कि प्रेग्नेंसी की वजह से उन्होंने इस फिल्म को आगे न करने का फैसला लिया था.
करीना कपूर ने बताया कि उन्हें डर था कि अगर अमीर खान उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए तो क्या होगा?
करीना ने कहा, 'मैंने आमिर खान को फोन करके बताया कि मैं मां बनने वाली हूं और मैं अब आगे शूटिंग नहीं करूंगी.'
मगर करीना की परेशानी को समझते हुए आमिर खान ने उन्हें बधाई दी और कहा कि 'हम ये फिल्म साथ में करेंगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा.'
