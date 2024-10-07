सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज होते ही करीना ने लूटी महफिल
Ankita Kumari
| Oct 07, 2024
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है.
फिल्म में करीना कपूर अजय देवगन की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं.
फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं.
तस्वीरें शेयर कर करीना ने कैप्शन में लिखा, 'राम की सीता और सिंघम की अवनि'.
करीना कपूर ने मनीष मल्होत्रा की कस्टम सिल्वर टिशू साड़ी पहना है.
इस लुक को कम्पलीट करने के लिए करीना ने डबल पैटर्न वाले स्टनिंग ईयररिंग्स कैरी किए हैं.
करीना कपूर का ये लुक देखते ही बन रहा है.
असली चांदे के वर्क से सजी करीना की ये साड़ी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
करीना कपूर इस ड्रेस को 'सिंघम अगेन' के लॉन्च इवेंट में पहनकर आई थीं.
