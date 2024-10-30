माधुरी दीक्षित के खौफ में ये हसीना ठुकराना चाहती थी फिल्म का ऑफर

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित में खूबसूरती के साथ-साथ टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है.

माधुरी दीक्षित के डांस का हर कोई दीवाना है.

क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित के खौफ में बॉलीवुड की ये मशहूर हसीना एक फिल्म का ऑफर ठुकराना चाहती थी?

वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर है.

करिश्मा कपूर ने पहली बार माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म 'दिला तो पागल है' में स्क्रीन शेयर की थी.

बता दें, जब करिश्मा कपूर को इस फिल्म का ऑफर मिला तो वह काफी डर गई थीं.

करिश्मा कपूर माधुरी के साथ डांस करने से डरती थीं क्योंकि माधुरी दीक्षित एक बेहतरीन डांसर हैं.

अपनी इस डर की वजह से करिश्मा कपूर माधुरी दीक्षित के साथ काम नहीं करना चाहती थीं.

