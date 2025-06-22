वायरल हुईं करिश्मा तन्ना की नई तस्वीरें! ब्लैक ब्लाउज में एक्ट्रेस ने जीत लिया दिल, आपने देखा?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 22, 2025
एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू' से डेब्यू करने वाली करिश्मा तन्ना अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने लॉन्ग स्कर्ट और ब्लैक ब्लाउज में कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल फिर जीत लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस व्हाइट ज्वैलरी और डार्क मेकअप के साथ बेहद रॉयल और स्टनिंग नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा ने जैसे ही इन तस्वीरों को शेयर किया वैसे ही वायरल हो गई और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, 'हीरे की तरह चमक रही हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा तन्ना ने फिल्म 'दोस्ती' से बॉलीवुड में एंट्री की और कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस को आखिरी बार 'स्कूप' और 'काल मी बी' जैसे चर्चित ओटीटी शोज में देखा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर एक बार जरूर देखें रियल क्राइम पर बनी ये वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.