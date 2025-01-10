19 साल की उम्र में अपनी मां को टक्कर देती है करिश्मा कपूर की बेटी समाइरा, मेकओवर देखकर उड़े फैंस के होश
Shivani Duksh
| Jan 10, 2025
90 के दशक में करिश्मा कपूर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब करिश्मा कपूर की बेटी समाइरा कपूर भी काफी बड़ी हो चुकी है. करिश्मा कपूर की बेटी अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है.
समाइरा कपूर अब 19 साल की हो गई हैं. जैसे जैसे समाइरा कपूर बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे उनका लुक निखरता चला जा रहा है. एक जमाना था जब समाइरा कपूर चश्मा कभी नहीं हटाती थीं.
सोशल मीडिया पर करिश्मा कपूर की बेटी समाइरा अक्सर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. समाइरा कपूर की एक एक तस्वीर पर लोग प्यार बरसाते हैं.
समाइरा कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस चौंक गए हैं. फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि 19 साल की समाइरा कपूर इतनी खूबसूरत लग सकती हैं.
फैंस का तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में समाइरा कपूर को बॉलीवुड में एंट्री करनी चाहिए. समाइरा कपूर अक्सर अपनी मां को कड़ी टक्कर देती हैं. लोग समाइरा कपूर की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पाते हैं.
कहना गलत नहीं होगा कि समाइरा कपूर को हमेशा मिरर सैल्फी लेने में मजा आता है. समाइरा कपूर का इंस्टाग्राम मिरर सैल्फी से भरा पड़ा है. अब तो फैंस को भी समाइरा कपूर की पसंद के बारे में पता लग चुका है.
समाइरा कपूर अक्सर अपने लुक्स की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. फैंस का कहना है कि समाइरा कपूर का फैशन सैंस कमाल का है. समाइरा कपूर के आगे तो करिश्मा कपूर भी फीकी लगने लगी हैं.
आज के समय में समाइरा कपूर अक्सर अपना ग्लैमरस लुक दिखाती हैं. चश्मा हटते ही समाइरा कपूर का अंदाज पूरी तरह से बदल जाता है. यही वजह है जो समाइरा कपूर अब भी सोशल मीडिया पर छाई हैं.
