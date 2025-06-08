श्रीलीला संग डेटिंग रूमर के बीच कार्तिक आर्यन ने रिलेशनशिप पर खोला बड़ा राज! किसके साथ हैं चार्मिग एक्टर? बता दिया स्टेटस

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 07, 2025

कार्तिक आर्यन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं हैं, जिसपर फैंस परेशान हैं,

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "तू मेरी", जिससे फैंस के बीच उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं.

इन दिनों कार्तिक का नाम श्रीलीला संग चर्चा में है, दोनों के रूमर रिलेशन की खबरें हैं, लेकिन एक्टर ने अब खुद एक क्लू देकर सस्पेंस क्रिएट किया है.

कार्तिक इस वक्त यूरोप के खूबसूरत देश क्रोएशिया के शहर डबरोवनिक में अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग कर रहे हैं.

उन्होंने क्रोएशिया की तारीफ करते हुए लिखा, ''Duck Love You Dubrovnik'', और तस्वीरों में एक खास बैग भी नजर आ रहा है.

तस्वीरों में दिख रहे बैग पर एक टैग लगा है, जिसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, Single, Taken, Depend on who is asking.

तीसरे ऑप्शन यानी ''डिपेंड ऑन हू इज आस्किंग'' पर टिक लगा है, जिससे फैंस के होश उड़ गए.

पोस्ट पर फैंस ने कमेंट की बौछार कर दी, किसी ने पूछा, ''मतलब क्या है इस बैग का?'', तो किसी ने कहा, ''रिलेशनशिप छुपाने का यूनिक तरीका.''

'तू मेरी मैं तेरा…' के अलावा कार्तिक करण जौहर की दूसरी फिल्म 'नागजिला' में भी नजर आएंगे, जिसमें वो इच्छाधारी नाग की भूमिका में दिखेंगे.

