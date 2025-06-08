श्रीलीला संग डेटिंग रूमर के बीच कार्तिक आर्यन ने रिलेशनशिप पर खोला बड़ा राज! किसके साथ हैं चार्मिग एक्टर? बता दिया स्टेटस
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 07, 2025
कार्तिक आर्यन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं हैं, जिसपर फैंस परेशान हैं,
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "तू मेरी", जिससे फैंस के बीच उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन दिनों कार्तिक का नाम श्रीलीला संग चर्चा में है, दोनों के रूमर रिलेशन की खबरें हैं, लेकिन एक्टर ने अब खुद एक क्लू देकर सस्पेंस क्रिएट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक इस वक्त यूरोप के खूबसूरत देश क्रोएशिया के शहर डबरोवनिक में अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने क्रोएशिया की तारीफ करते हुए लिखा, ''Duck Love You Dubrovnik'', और तस्वीरों में एक खास बैग भी नजर आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में दिख रहे बैग पर एक टैग लगा है, जिसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, Single, Taken, Depend on who is asking.
Source:
Bollywoodlife.com
तीसरे ऑप्शन यानी ''डिपेंड ऑन हू इज आस्किंग'' पर टिक लगा है, जिससे फैंस के होश उड़ गए.
Source:
Bollywoodlife.com
पोस्ट पर फैंस ने कमेंट की बौछार कर दी, किसी ने पूछा, ''मतलब क्या है इस बैग का?'', तो किसी ने कहा, ''रिलेशनशिप छुपाने का यूनिक तरीका.''
Source:
Bollywoodlife.com
'तू मेरी मैं तेरा…' के अलावा कार्तिक करण जौहर की दूसरी फिल्म 'नागजिला' में भी नजर आएंगे, जिसमें वो इच्छाधारी नाग की भूमिका में दिखेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सारा अली खान के करियर की टॉप-5 फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर किसका चला जादू, किसका निकला दम?
अगली वेब स्टोरी देखें.