कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज!

Shashikant Mishra | Oct 07, 2024

कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' साल 2024 की मच-अवेटेड फिल्मों में से एक है.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' इस दिवाली पर रिलीज होने वाली है.

फिल्म 'भूल भुलैया 3' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

इसी बीच कार्तिक आर्यन की फिल्म की ट्रेलर रिलीज डेट सामने आई है.

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर को रिलीज होगा.

बताया जा रहा है कि फिल्म 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर 3 मिनट का होगा.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' का 'सिंघम अगेन' से क्लैश होने वाला है.

