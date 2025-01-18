राष्ट्रपति भवन जाने के बाद बहुत खुश हैं Kartik Aaryan, बोले- '2025 में...'
Source:
Bollywoodlife.com
Jan 18, 2025
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों लगातार चर्चा में बने हैं. बीते दिनों उन्हें जी मीडिया के रियल हीरोज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.
कार्तिक आर्यन अब पहली बार राष्ट्रपति भवन में गए थे. इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वहां की तस्वीरें शेयर कर अनुभव शेयर किया है.
कार्तिक आर्यन राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन अवॉर्ड सेरेमनी के लिए गए थे. कार्तिक आर्यन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की.
कार्तिक आर्यन ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मेरे 2025 के कैलेंडर में ये तारीख (17-01-2025) हमेशा विशेष रहेगी. भव्य अर्जुन पुरस्कार समारोह देखने के लिए राष्ट्रपति भवन की मेरी पहली यात्रा थी.'
'भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ मेरी पहली मुलाकात सफलता, अनुग्रह और प्रेरणा का प्रतीक है. हमारे देश की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ बातचीत की.'
'मुरलीकांत पेटकर सर को इतने बड़े सम्मान के लिए बधाई हो. आपकी अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना सच में एक अविश्वसनीय सौभाग्य रहा है.'
कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी पर बनी फिल्म 'चंदू चैंपियन' में काम किया था. कबीर खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी.
मुरलीकांत पेटकर ने साल 1970 के राष्ट्रमंडल खेल और साल 1972 में जर्मनी में हुए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. वह भारत के पहले पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं.
