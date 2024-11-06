पहली फिल्म के लिए मिले 70000, अब लेते हैं 40 करोड़, जानें कार्तिक की नेटवर्थ
Shashikant Mishra
| Nov 06, 2024
कार्तिक आर्यन की इन दिनों फिल्म 'भूल भुलैया 3' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं.
फिल्म 'भूल भुलैया 3' के एक्टर कार्तिक आर्यन की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.
रिपोर्ट में बताया जाता है कि कार्तिक को पहली फिल्म के लिए 70 हजार रुपये मिले थे.
कार्तिक आर्यन अब एक फिल्म को करने के लिए 40 करोड़ रुपये लेते हैं.
उनके पास 17.50 करोड़ रुपये का एक अपार्टमेंट है. वहीं, 1.60 करोड़ रुपये का एक फ्लैट है.
कार्तिक आर्यन के पास करोड़ों रुपये की कीमत की कई लग्जरी कार हैं.
कार्तिक आर्यन कई ब्रांड एंडोर्समेंट से करोड़ों रुपये कमाते हैं.
कार्तिक की नेटवर्थ को लेकर कहा जाता है कि वह 39 से 46 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
