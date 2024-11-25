Kartik Aaryan ने दिखाई बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, कहा- 'ये जन्मदिन...'
Shashikant Mishra
| Nov 24, 2024
कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं.
कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपना 34वां जन्मदिन मनाया था.
कार्तिक आर्यन ने अब बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है.
कार्तिक आर्यन ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें मस्ती करते नजर आ रहे हैं.
कार्तिक आर्यन के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस पसंद कर रहे हैं.
कार्तिक आर्यन ने लिखा है, 'ये जन्मदिन याद रखने वाला है, ये गेटवे बहुत जरूरी था.'
कार्तिक आर्यन दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आए थे.
