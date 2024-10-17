'भूल भुलैया 3' के लिए विद्या बालन से 6 गुना ज्यादा फीस ले रहे कार्तिक आर्यन?
Pratibha Gaur
| Oct 17, 2024
कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'भूल भुलैया 3' 1 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म में रूह बाबा और मंजुलिका की भिड़ंत देखने को मिलेगी.
इस फिल्म की स्टारकास्ट मेकर्स से बेहद ही मोटी रकम वसूल रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो जहां कार्तिक आर्यन ने फिल्म के लिए 45-50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
वहीं एक्ट्रेस विद्या बालन को 8-10 करोड़ फीस मिल रही है.
जो कार्तिक की फीस से 6 गुना ज्यादा है.
माधुरी दीक्षित को फिल्म के लिए 5-8 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.
वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार तृप्ति डिमरी को केवल 80 लाख रुपये फीस मिल रही है.
'भूल भुलैया 3' में विजय राज, राजपाल यादव जैसे सितारे भी नजर आएंगे.
