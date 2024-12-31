Kartik Aaryan ने फिर की करोड़ों की खरीदारी, एक्टर के पास मुंबई में है इतनी प्रॉपर्टी
Shashikant Mishra
| Dec 31, 2024
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म 'भूल भुलैया 3' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है.
कार्तिक आर्यन को लेकर अब खबर आ रही है कि वह मुंबई में दो और प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं.
कार्तिक एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और एक कमर्शियल स्पेस खरीद रहे हैं. इसे खरीदने में प्रोड्यूसर आनंद पंडित उनकी मदद कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि इन प्रॉपर्टी में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है और एक 2000 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस है.
एक्टर ने साल जून, 2023 में जुहू इलाके में दो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदे थे. जिसमें एक अपार्टमेंट की कीमत 17.5 करोड़ रुपये बताई जाती है.
कार्तिक आर्यन ने एक अपार्टमेंट को 4.5 लाख रुपये महीने के किराए पर दे रखा है.
कार्तिक आर्यन ने साल 2019 में वर्सोवा इलाके में एक अपार्टमेंट खरीदा था. ये वही अपार्टमेंट था, जहां एक्टर स्ट्रगल के दिनों में रहते थे.
कार्तिक ने वीरा देसाई इलाके में भी 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस खरीदा था. इसे उन्हें किराए पर देख रखा है.
