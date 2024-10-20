आलिया भट्ट के बाद कार्तिक आर्यन ने एलन वॉकर के स्टेज शो में मचाया धमाल

ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर एलन वॉकर अभी 'वॉकरवर्ल्ड इंडिया सनबर्न टूर' पर हैं. जिसमें वो इंडिया की कुछ सिटी में स्टेज शो कर रहे हैं.

सिंगर एलन वॉकर के इंडिया में अलग- अलग जगह पर स्टेज शो हो रहे हैं. उनके हर स्टेज शो में लगभग 30 हजार से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं.

सिंगर एलन वॉकर के स्टेज शो में इतनी ऑडियंस को देखकर बॉलीवुड के कई सितारें अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उनके शो पर जा रहे हैं.

एलन वॉकर के बेंगलुरू में हुए स्टेज शो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी फिल्म 'जिगरा' को प्रमोट करती दिखी थीं.

वहीं अब कार्तिक आर्यन भी आलिया भट्ट की तरह अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 3' का प्रमोशन करने एलन वॉकर के मुंबई स्टेज शो पर जा पहुंचे हैं.

कार्तिक आर्यन ने एलन वॉकर के मुंबई शो में अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 3' के टाइटल ट्रैक से फैंस का दिल जीत लिया है.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' का टाइटल ट्रैक हाल ही में रिलीज हुआ है.

फिल्म 'भूल भुलैया 3' के टाइटल ट्रैक में कार्तिक आर्यन के कूल मूव्स ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया है. वो इसमें गजब का डांस करते दिख रहे हैं.

'भूल भुलैया 3' के टाइटल ट्रैक में सिंगर पिटबुल, दिलजीत दोसांझ, नीरज, तनिष्क और प्रीतम ने अपनी आवाज से कमाल कर दिया है.

फिल्म 'भूल भुलैया 3' दीवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. फैंस को इस फिल्म का काफी समय से इंतजार था.

