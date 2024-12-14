Kartik Aryan ने इस फिल्म में रोल पाने के लिए बोला था डायरेक्टर से झूठ, चुकानी पड़ी थी बड़ी कीमत
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 14, 2024
कार्तिक आर्यन ने इस साल अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 3' से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन ने 'भूल भुलैया 3' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से काफी डायरेक्टर्स को इंप्रेस किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं कार्तिक आर्यन ने इस साल अपनी स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 'चंदू चैंपियन' में भी कमला कर दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन कार्तिक आर्यन ने कबीर खान की फिल्म 'चंदू चैंपियन' में रोल पाने के लिए उनसे एक बड़ा झूठ बोला था.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन ने कबीर खान को इंप्रेस करने के लिए उनसे झूठ बोला था कि वो एक प्रोफेशनल स्वीमर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन को अपने इस झूठ के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन को इस फिल्म के लिए अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करना था.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन ने अपने झूठ को छुपाने के लिए ट्रेनिंग के दौरान कड़ी मेहनत कर के प्रोफेशनल स्विमिंग को सीखा था.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन को स्विमिंग सीखने के लिए लगभग 1.2 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: निक्की तंबोली ने अरबाज पटेल संग कन्फर्म किया रिश्ता! शेयर कीं कोजी फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.