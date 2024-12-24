'गुब्बारा जब फूल जाता है, तो वो भूल जाता है कि पहले..', आखिर क्यों Kartik Aaryan पर फूटा दोस्त का गुस्सा
| Dec 24, 2024
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है.
कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म 'चंदू चैंपियन' ने भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं.
लेकिन हाल ही में कार्तिक आर्यन के पुराने दोस्त और प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने उनपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं.
एक इंटरव्यू के दौरान संदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने कार्तिक आर्यन को फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स से मिलवाया था.
संदीप सिंह ने बताया वो और कार्तिक आर्यन काफी अच्छे दोस्त थे साथ में घूमते और खाना खाते थे.
संदीप सिंह ने कहा, 'जबसे कार्तिक आर्यन एक बड़े स्टार बन गए, तबसे उन्होंने मेरा फोन रिसीव करना बंद कर दिया है.'
संदीप सिंह ने कार्तिक आर्यन पर तंज कसते हुए कहा कि 'जब गुब्बारा फूलता है, तो वो भूल जाता है कि वो पहले क्या था.'
संदीप ने कार्तिक के लिए नाराजगी जताते हुए कहा सफल होने से पहले, 'वो मेरे आसपास रहते थे लेकिन स्टार बनने के बाद बदल गए.'
प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने कहा कि सफलता के बाद, 'फोन नंबर वही रहा लेकिन वो बदल गए.'
