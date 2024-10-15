करवा चौथ का व्रत रखते हैं ये एक्टर्स, पत्नी के लिए रहते हैं पूरा दिन भूखा
Ankita Kumari
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं.
एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं.
अनुष्का शर्मा के लिए उनके पति विराट कोहली भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं.
आयुष्मान खुराना अपनी वाइफ ताहिरा कश्यप के लिए करवा चौथ करते हैं.
इस लिस्ट में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम भी शामिल है.
टीवी एक्टर प्रिंस नरूला भी अपनी पत्नी युविका चौधरी के लिए करवा चौथ करते हैं.
एक्टर जय भानुशाली अपनी वाइफ माही विज के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं.
टीवी एक्टर रवि दुबे भी हर साल करवाचौथ की खास तैयारियां करते हैं.
