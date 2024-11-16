4 साल में डेब्यू तो 14 की उम्र में नेशनल अवॉर्ड, शोबिज छोड़ वकील बनीं ये एक्ट्रेस
Shashikant Mishra
| Nov 16, 2024
टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' में मिस्टर बजाज की बेटी स्नेहा का रोल करने वाली एक्ट्रेस श्रेया शर्मा एकदम बदल गई हैं.
चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली श्रेया शर्मा ने टीवी के अलावा फिल्मों में भी काम किया है.
27 साल की हो चुकीं श्रेया शर्मा का लुक पूरा बदल गया है. उनका पहचानना आपके लिए आसान नहीं होगा.
साल 1997 में पैदा हुईं श्रेया शर्मा ने साल 2001 में 'कसौटी जिंदगी की' से अपने करियर की शुरुआत की थी.
श्रेया शर्मा ने सैफ और रानी की फिल्म 'थोड़ा मैजिक थोड़ा प्यार' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है.
श्रेया शर्मा ने कई फिल्मों में काम किया है. उन्हें साल 2011 में फिल्म 'चिल्लर पार्टी' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था.
श्रेया शर्मा को आखिरी बार साल 2016 में आई तेलुगू फिल्म 'निर्मला कान्वेंट' में देखा गया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेया शर्मा ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ दी है और वह लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं.
श्रेया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
