4 साल में डेब्यू तो 14 की उम्र में नेशनल अवॉर्ड, शोबिज छोड़ वकील बनीं ये एक्ट्रेस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेया शर्मा ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ दी है और वह लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं. Source: Bollywoodlife.com