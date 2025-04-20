दोस्त की शादी में कैटरीना कैफ ने लूट ली महफिल, इस एक चीज ने एक्ट्रेस को बनाया वेडिंग क्वीन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 20, 2025
बी-टाउन के बेस्ट कपल्स की लिस्ट में शुमार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल एक बार फिर से चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दोस्त करिश्मा कोहली की शादी में शामिल हुए, जहां वह बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए.
Source:
Bollywoodlife.com
कैटरीना कैफ दोस्त की शादी में पति विक्की कौशल और देवर के साथ पहुंचीं थी. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान कैटरीना ने पिंक ऑफ-शोल्डर गाउन में अपने लुक से सबका दिल जीत लिया, लेकिन एक और चीज थी जिससे एक्ट्रेस वेडिंग क्वीन बन गई.
Source:
Bollywoodlife.com
वह चीज थी कैटरीना के हाथ की मेहंदी, जिस पर 'VK' लिखा था. उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर बात करें विक्की कौशल के लुक तो वह ब्लैक थ्री-पीस सूट में एकदम रॉयल लग रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी की थीम क्रिश्चियन थी और तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं. कैटरीना और करिश्मा कोहली की दोस्ती की झलक हर फोटो में दिखी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों के बीच ऑफ शोल्डर गाउन में इतराती दिखीं मौनी रॉय, कहा- 'मैंने एक...'
अगली वेब स्टोरी देखें.