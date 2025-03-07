बेस्टफ्रेंड के दुल्हन बनते ही इमोशनल हुईं कटरीना कैफ, 16 साल पुरानी...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
कटरीना कैफ के लिए ये हफ्ता बेहद खास है. इन दिनों कटरीना कैफ की बेस्टफ्रेंड करिश्मा कोहली की शादी की रस्में चल रही हैं.
Source:
Instagram
कुछ समय पहले ही कटरीना कैफ ने अपनी इस खास दोस्त की शादी की रस्मों की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
Source:
Instagram
कटरीना कैफ ने ये तस्वीरें हल्दी के रस्म की शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कटरीना कैफ दोस्त कमाल लग रही है.
Source:
Instagram
लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करते हुए कटरीना कैफ ने बताया है कि वो अपनी दोस्त की शादी से कितनी खुश हैं.
Source:
Instagram
बेस्टफ्रेंड के दुल्हन बनने से पहले ये तस्वीरें शेयर करते हुए कटरीना कैफ काफी इमोशनल हो गई हैं.
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में कटरीना कैफ अपने गर्लगैंग के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. इस दौरान कटरीना कैफ स्काई ब्लू कलर के लहंगे में धमाल मचाती दिखीं.
Source:
Instagram
बता दें हाल ही में कटरीना कैफ शादी की इन रस्मों में ससुराल गेंदा फूल गाने पर डांस करती नजर आई थीं.
Source:
Instagram
कटरीना कैफ के इस अंदाज ने लोगों का दिल ही लूट लिया था. आज भी कटरीना कैफ का ये वीडियो वायरल हो रहा है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: KGF स्टारर यश की सबसे शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में, स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे नजरें
अगली वेब स्टोरी देखें.