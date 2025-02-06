एक दो नहीं कई बीमारियों से पीड़ित हैं कैटरीना कैफ, एक लिए करवानी पड़ी...
Sadhna Mishra
| Feb 06, 2025
वैसे तो सभी लोग अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन फिल्में सितारे हेल्थ को लेकर काफी सजग रहते हैं.
वहीं अगर बात एक्ट्रेसेस की हो तो वह अपनी हेल्थ के साथ-साथ ब्यूटी और फिटनेस का भी खास ध्यान रखती हैं.
लेकिन कैटरीना कैफ बावजूद इसके कई सारी बीमारियों का शिकार हो चुकी हैं.
एक इंटरव्यू के दौरान कैट ने अपनी बीमारी को लेकर खुलकर बात की.
उन्होंने बताया कि वह एलर्जी, एंडोमेट्रियोमा और खून की कमी के साथ कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हैं.
कैटरीना कैफ को साल 2009 में एंडोमेट्रियोमा का पता चला था, जो एंडोमेट्रियोसिस के कारण होने वाली एक गैर-गंभीर स्थिति है.
यह समस्या तब होती है जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज अंडाशय के अंदर बढ़ने लगता है.
ऐसे में कैटरीना कैफ को इस समस्या से निपटने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी.
कैफ ने यह भी बताया कि उन्हें कई तरह की एलर्जी भी है, जिसमें डेयरी और ग्लूटेन एलर्जी शामिल हैं.
ऐसे में डॉक्टर्स ने कैफ को धीरे-धीरे खाने, बहुत सारी सब्जियां खाने और अपने शरीर को क्षारीय रखने की सलाह दी है.
वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की तो वह जल्द ही फरहान अख्तर की फिल्म 'जी ले जरा' में नजर आएंगी.
